Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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