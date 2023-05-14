Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно