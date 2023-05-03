Аверьянова (Светлакова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1972
Рождение ребёнка
14.06.1995
Дочь: Лихобабо Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Кудрявцев Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.2009
Сын: Аверьянов Александр Константинович
Отец ребёнка: Аверьянов Константин Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно