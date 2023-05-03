Аверьянова (Светлакова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Светлакова) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1972

Отец: Светлаков Александр Иванович

Мать: Светлакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1995

Дочь: Лихобабо Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Кудрявцев Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.2009

Сын: Аверьянов Александр Константинович

Отец ребёнка: Аверьянов Константин Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Игорь Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Константин Геннадьевич

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