Кокорина Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1954

Дочь: Лейбович Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.02.1954

Дочь: Лейбович Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1962

Дочь: Ненеску Нина Викторовна

Отец ребёнка: Кокорин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

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