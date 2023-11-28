Кокорина Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1954
Дочь: Лейбович Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.02.1954
Дочь: Лейбович Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1962
Дочь: Ненеску Нина Викторовна
Отец ребёнка: Кокорин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан