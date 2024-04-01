Чихирёв Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихирёв Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Барейчева (Мамаева) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихирёва (Чихирёва) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихирёва (Чихирёва) Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихирёв Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихирёв Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихирёв Геннадий

Мать ребёнка: не указана

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