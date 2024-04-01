Чихирёв Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихирёва (Чихирёва) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихирёва (Чихирёва) Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихирёв Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихирёв Евгений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихирёв Геннадий
Мать ребёнка: не указана