Гладей (Петрова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладей (Петрова) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1921

Дата смерти

26.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1921

Отец: Петров Иван Алексеевич

Мать: Петрова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
13.08.1949

Сын: Гладей Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Гладей Георгий Валерианович

Рождение ребёнка
08.07.1962

Дочь: Леоненко Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Гладей Георгий Валерианович

Смерть
26.06.2004
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