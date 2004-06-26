Гладей (Петрова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1921
Дата смерти26.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1921
Отец: Петров Иван Алексеевич
Мать: Петрова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
13.08.1949
Сын: Гладей Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Гладей Георгий Валерианович
Рождение ребёнка
08.07.1962
Дочь: Леоненко Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Гладей Георгий Валерианович
Смерть
26.06.2004