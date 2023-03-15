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Бувайло Игорь Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1967

Отец: Бувайло Анатолий Леонидович

Мать: Бувайло Галина Степановна

Рождение ребёнка
08.06.1989

Дочь: Югова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1999

Сын: Бувайло Евгений Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2004

Дочь: Бувайло Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2014

Сын: Бувайло Игорь Игоревич

Мать ребёнка: Бувайло Екатерина

Рождение ребёнка
27.04.2018

Дочь: Бувайло Любовь

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бувайло Екатерина

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