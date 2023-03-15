Бувайло Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1967
Рождение ребёнка
08.06.1989
Дочь: Югова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1999
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.2004
Дочь: Бувайло Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2014
Мать ребёнка: Бувайло Екатерина
Рождение ребёнка
27.04.2018
Дочь: Бувайло Любовь
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бувайло Екатерина