Загитов Нафкат Нурлыгоянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1942
Отец: Загитов Нурлыгаян Загитович
Мать: Халима
Рождение ребёнка
15.02.1969
Сын: Загитов Саловат Нафкатович
Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна
Рождение ребёнка
16.04.1971
Сын: Загитов Ильдар Нафкатович
Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна
Рождение ребёнка
30.09.1975
Дочь: Загитова Ляйсян Нафкатовна
Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна