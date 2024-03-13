Загитов Нафкат Нурлыгоянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загитов Нафкат Нурлыгоянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1942

Отец: Загитов Нурлыгаян Загитович

Мать: Халима

Рождение ребёнка
15.02.1969

Сын: Загитов Саловат Нафкатович

Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна

Рождение ребёнка
16.04.1971

Сын: Загитов Ильдар Нафкатович

Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна

Рождение ребёнка
30.09.1975

Дочь: Загитова Ляйсян Нафкатовна

Мать ребёнка: Аглиуллина Насима Сафуановна

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