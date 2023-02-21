Удонова Антонина Федоровна
Место рожденияРоссия Ярославская обл г.Любим
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Удонов Федор Иванович
Мать: не указана
Россия Ярославская обл г.Любим
Работа или профессия
С 1937
экономистом
Рождение ребёнка
1938
Сын: Румянцев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Россия Ярославский район г.Любим