Удонова Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдонова Антонина Федоровна

Удонова Антонина Федоровна

avatar

Место рождения

Россия Ярославская обл г.Любим

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Удонов Федор Иванович

Мать: не указана

Россия Ярославская обл г.Любим
Работа или профессия
С 1937
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
экономистом
Рождение ребёнка
1938

Сын: Румянцев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Александрович

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Николай Александрович

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1989
Россия Ярославский район г.Любим
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close