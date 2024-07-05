Gershuni (Trachtenberg) Chava
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1805
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Trachtenberg Shebsel
Мать: Trachtenberg Beila
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Giershtein Yankel
Отец ребёнка: Giershtein Kiwa
Рождение ребёнка
1771
Сын: Gershuni Eliash
Отец ребёнка: Giershtein Kiwa
Рождение ребёнка
1787
Сын: Gershun Tobiash
Отец ребёнка: Giershtein Kiwa
Смерть
1805