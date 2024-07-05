Gershuni (Trachtenberg) Chava 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиGershuni (Trachtenberg) Chava

Gershuni (Trachtenberg) Chava

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1805

Пол

Женский

Отец

Мать

1730 г.р.

Дети

1763 г.р.
1771 г.р.
1787 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Trachtenberg Shebsel

Мать: Trachtenberg Beila

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763

Сын: Giershtein Yankel

Отец ребёнка: Giershtein Kiwa

Рождение ребёнка
1771

Сын: Gershuni Eliash

Отец ребёнка: Giershtein Kiwa

Рождение ребёнка
1787

Сын: Gershun Tobiash

Отец ребёнка: Giershtein Kiwa

Смерть
1805

Мы используем куки для улучшения работы сайта.