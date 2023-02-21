Лоскутов Игорь Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Игорь Альбертович

Лоскутов Игорь Альбертович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1989

Сын: Лоскутов Николай Игоревич

Мать ребёнка: Лоскутова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Светлана Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close