Лоскутов Игорь Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1989
Сын: Лоскутов Николай Игоревич
Мать ребёнка: Лоскутова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Светлана Николаевна