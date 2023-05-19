Парамонова (Малкова) Филицата Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонова (Малкова) Филицата Семеновна

Парамонова (Малкова) Филицата Семеновна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

24.01.1872 ст.

Дата смерти

29.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872 ст.

Отец: Малков Семен Максимович

Мать: Малкова Антонина Ильинична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.

Сын: Парамонов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Андреевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1897 ст.

Сын: Парамонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Андреевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Иван Андреевич

Смерть
29.05.1934
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close