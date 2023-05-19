Парамонова (Малкова) Филицата Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.01.1872 ст.
Дата смерти29.05.1934
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.
Сын: Парамонов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1897 ст.
Сын: Парамонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1934
Невьянск, Невьянский, Свердловская область