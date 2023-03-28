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Плотников Флор Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Плотников Павел Лукин

Мать: Плотникова Стефанида Кузьмина

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Плотникова Иулиания Флорова

Мать ребёнка: Плотникова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Плотников Матфей Флоров

Мать ребёнка: Плотникова Анна Иванова

Место жительства
1896 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68603#58
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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