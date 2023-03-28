Плотников Флор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Плотникова Иулиания Флорова
Мать ребёнка: Плотникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Плотникова Анна Иванова
Место жительства
1896 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68603#58
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно