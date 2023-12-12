Элькина Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элькина Мария Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1938

Сын: Паничев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович

Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Паничев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович

Рождение ребёнка
01.12.?

Сын: Паничев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паничева Елена Павловна

Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паничев Александр

Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паничев Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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