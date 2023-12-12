Элькина Мария Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1938
Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: Паничев Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович
Рождение ребёнка
01.12.?
Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паничева Елена Павловна
Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паничев Александр
Отец ребёнка: Паничев Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно