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Романов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: Романова Татьяна Леонтиевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал

Рождение ребёнка
1930

Сын: Романов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал

Рождение ребёнка
1947

Сын: Романов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анастасия Ал

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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