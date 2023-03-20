Романов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал
Рождение ребёнка
1930
Сын: Романов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал
Рождение ребёнка
1947
Сын: Романов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Романова Анастасия Ал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анастасия Ал
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область