Пономарев Николай Иванович
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения19.11.1913
Дата смерти18.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Пономарев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
29.08.1937
Сын: Пономарев Петр Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
10.09.1939
Сын: Пономарев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.05.1943
Дочь: Колмыкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
02.07.1947
Сын: Пономарев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
28.08.1950
Дочь: Радюк Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
08.06.1953
Сын: Пономарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
05.01.1956
Дочь: Леваева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1975
Тайлаково Татар р-н Новосиб обл РСФСР
Причина смерти: рак желудка | Рак желудка