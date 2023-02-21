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Пономарев Николай Иванович

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

19.11.1913

Дата смерти

18.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913

Отец: Пономарев Иван Тимофеевич

Мать: Пономарева Степанида Прокопьевна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Пономарев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
29.08.1937

Сын: Пономарев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Пономарев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.05.1943

Дочь: Колмыкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
02.07.1947

Сын: Пономарев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
28.08.1950

Дочь: Радюк Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
08.06.1953

Сын: Пономарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
05.01.1956

Дочь: Леваева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Смерть
18.05.1975
Тайлаково Татар р-н Новосиб обл РСФСР
Причина смерти: рак желудка | Рак желудка
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