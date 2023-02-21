Бойченко Андрей Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко Андрей Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойченко Еремей

Мать: Павлина Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Бойченко Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Бойченко Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойченко Неизвестно

Мать ребёнка: Бойченко Полина

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Бойченко Полина

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