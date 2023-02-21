Бойченко Андрей Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойченко Еремей
Мать: Павлина Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1933
Мать ребёнка: Бойченко Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойченко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойченко Неизвестно
Мать ребёнка: Бойченко Полина
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Бойченко Полина