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Федор Семенович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Семен Зиновьевич

Мать: Евфросиния Митрофановна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Семен Зиновьевич, 50 лет и его жена Евфросиния Митрофановна, 51 год. У них дети Федор, 23 года, Иван, 16 лет, холосты. Степан, 8 лет, Василий, 6 лет. 1719г
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Семен Зиновьевич и его жена Евфросиния. Сын его Федор и дочь Пелагея. 1722г.
Смерть
После 1724

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