Денисов Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Денисов Филипп Ульянович
Мать: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Денисова Татьяна Игнатиева
Место жительства
1826
Причислены по указу Оренбургской Казенной палаты 1826 года переселились из Рязанской губернии Сапожковского уезда села Сарай
Смерть
1836
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область