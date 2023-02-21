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Денисов Сергей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Денисов Филипп Ульянович

Мать: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Денисов Иоанн Сергеевич

Мать ребёнка: Денисова Татьяна Игнатиева

Место жительства
1826
Причислены по указу Оренбургской Казенной палаты 1826 года переселились из Рязанской губернии Сапожковского уезда села Сарай
Смерть
1836
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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