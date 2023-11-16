Крылова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Лукьянова Марина Никитична
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Боровая, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Иван Никитич
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ектерина Никитична
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будкина Анна Никитична
Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович
Смерть
Неизвестно