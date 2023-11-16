Крылова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Лукьянова Марина Никитична

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Боровая, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Николай Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Иван Никитич

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ектерина Никитична

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будкина Анна Никитична

Отец ребёнка: Крылов Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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