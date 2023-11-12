Гурулев Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурулев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Сын: Гурулев Прокопий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурулева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глотова Фекла Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно