Гурулев Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурулев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Сын: Гурулев Прокопий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Красноярово, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурулева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глотова Фекла Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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