(незак.) Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(незак.) Евлампия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1836

Отец: не указан

Мать: Федосья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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