Алдатов Магомет Джамбулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Магомет Джамбулатович

Место рождения

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Алдатов Джамбулат Джанхотович

Мать: Алдатова Аминат Боевна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.12.1912

Сын: Алдатов / 2 - Й Брак / Махарбек Магометович / Михаил Михайлович /

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.06.1915

Сын: Алдатов Гамид Магометович

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лима Магометовна

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Каболова - Арисханова Аминат Магометовна

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Рождение ребёнка
23.04.1920

Сын: Алдатов Эльберд Магометович

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алдатов Хазби Магометович

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Фатима Магометовна

Мать ребёнка: Алдатова Меретхан Хакяссовна

Смерть
Неизвестно
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