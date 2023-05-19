Прасолова (Строгонова) Александра Егорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Прасолов Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Сын: Прасолов Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Сын: Прасолов Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Сын: Прасолов Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Сын: Прасолов Прокопий Афанасьевич
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров