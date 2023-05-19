Прасолова (Строгонова) Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Строгонова) Александра Егорова

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Муж: Прасолов Афанасий Феодоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Сын: Прасолов Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Рождение ребёнка
31.08.1893 ст.

Сын: Прасолов Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Прасолов Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Рождение ребёнка
30.06.1897 ст.

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1899 ст.

Сын: Прасолов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1902 ст.

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1904 ст.

Сын: Прасолов Прокопий Афанасьевич

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.

Дочь: Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1911 ст.

Сын: Прасолов Иоанн Афанасьев

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1912 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1915 ст.

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Прасолов Афанасий Феодоров

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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