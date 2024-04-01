Fære (Fære) Styrksdatter
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиОколо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1725
Рождение ребёнка
1727
Сын: Tesdal Olav Endreson
Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Tesdal (Tesdal) Anna Endresdatter
Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Tesdal (Tesdal) Synneva Endresdatter
Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen
Смерть
Около 1750