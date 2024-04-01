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Fære (Fære) Styrksdatter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Около 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1666 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1725

Муж: Tesdal Endre Øysteinsen

Рождение ребёнка
1727

Сын: Tesdal Olav Endreson

Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Tesdal (Tesdal) Anna Endresdatter

Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Tesdal (Tesdal) Synneva Endresdatter

Отец ребёнка: Tesdal Endre Øysteinsen

Смерть
Около 1750

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