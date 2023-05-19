Соев Петр (сокрее всего их сын)
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти27.06.1938
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кирилловъ Андрей
Мать: Соева? Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Мга
машинист водокачки
Место жительства
Неизвестно
ст. Мга-2, д. 60.
Смерть
27.06.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: репрессирован, расстрелян