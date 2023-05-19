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Соев Петр (сокрее всего их сын)

Место рождения

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кирилловъ Андрей

Мать: Соева? Александра

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Мга
машинист водокачки
Место жительства
Неизвестно
ст. Мга-2, д. 60.
Смерть
27.06.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: репрессирован, расстрелян
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