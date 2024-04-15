Поляков Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1801
Дата смерти18.10.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1801
Отец: Поляков Афанасий
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Сын: Поляков Тимофей Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.10.1873 ст.
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X6-X?i=646&cc=3511744
Похороны
20.10.1873 ст.
на приходском кладбище (Хотень)