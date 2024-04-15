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Поляков Степан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1801

Дата смерти

18.10.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1801

Отец: Поляков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Поляков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Поляков Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Ефросиния Кирилловна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
18.10.1873 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X6-X?i=646&cc=3511744
Похороны
20.10.1873 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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