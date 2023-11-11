Матрона Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Емельяновна

Матрона Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Емельян Степанович

Мать: Марфа Акимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close