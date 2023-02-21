Кутузов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1979
Сын: Кутузов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Кутузов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно