Кутузов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1979

Сын: Кутузов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Кутузов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Татьяна Викторовна

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