Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бобров Егор Никитич
Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бобров Борис Никитич
Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бобров Федор Никитич
Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бобров Антон Никитич
Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно