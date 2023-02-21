Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бобров Егор Никитич

Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бобров Борис Никитич

Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бобров Федор Никитич

Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бобров Антон Никитич

Отец ребёнка: Бобров Никита Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно
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