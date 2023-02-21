Шарапова (Сергеева) Елизавета Алексеевна
Место рожденияд. Ожгулево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии
Дата рождения14.09.1913
Дата смерти24.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913
д. Ожгулево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1942
Дочь: Брыкина Алевтина Андреевна
Отец ребёнка: Шарапов Андрей Федорович
д. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область
Смерть
24.02.1988
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область