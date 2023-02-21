Шарапова (Сергеева) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Сергеева) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

д. Ожгулево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии

Дата рождения

14.09.1913

Дата смерти

24.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913

Отец: Сергеев Алексей Сергеевич

Мать: Сергеева Варвара Михайловна

д. Ожгулево Вышневолоцкого уезда Тверской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1942

Дочь: Брыкина Алевтина Андреевна

Отец ребёнка: Шарапов Андрей Федорович

д. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область
Смерть
24.02.1988
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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