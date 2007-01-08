Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1934

Дата смерти

08.01.2007

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1934

Отец: Пичкалев Григорий Терентьевич

Мать: Пичкалева (Березина) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
27.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буканова Владимир Ильич

Рождение ребёнка
07.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буканова Владимир Ильич

Смерть
08.01.2007

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