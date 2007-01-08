Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1934
Дата смерти08.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1934
Рождение ребёнка
27.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буканова Владимир Ильич
Рождение ребёнка
07.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буканова Владимир Ильич
Смерть
08.01.2007