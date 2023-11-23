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Елена Никонова
Елена Никонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никон Родионов
1701 г.р.
Мать
Мария Прокофьева
1699 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Никон Родионов
Мать:
Мария Прокофьева
Смерть
Неизвестно
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