Устинова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.?
Отец: Бурцев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1986
Сын: Устинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно