Устинова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.?

Отец: Бурцев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1986

Сын: Устинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Иван Петрович

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