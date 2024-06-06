Москаленко (Лейко) Любовь 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москаленко (Лейко) Любовь

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Лейко Егор

Мать: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенко (Москаленко) Екатерина

Отец ребёнка: Москаленко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Роговенко Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роговенко Алексей

Отец ребёнка: Роговенко Игорь

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