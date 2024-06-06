Москаленко (Лейко) Любовь
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Лейко Егор
Мать: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенко (Москаленко) Екатерина
Отец ребёнка: Москаленко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москаленко Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Роговенко Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роговенко Алексей
Отец ребёнка: Роговенко Игорь