Харитонова (Ванюкова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Ванюкова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1965

Отец: Ванюков Василий Степанович

Мать: Ванюкова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Кологривова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
06.05.1992

Дочь: Христенко Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комигачева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич

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