Харитонова (Ванюкова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1965
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Кологривова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1992
Дочь: Христенко Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комигачева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Николаевич