Четвериков Феодос Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Четвериков Василей Феодосов
Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно