Четвериков Феодос Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Феодос Кондратьев

Место рождения

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1807 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Жена

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Четвериков Кондратей Наумов

Мать: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Четвериков Иван Феодосов

Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Четвериков Ефим Феодосов

Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Четвериков Василей Феодосов

Мать ребёнка: Четверикова Анна Константинова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Анна Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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