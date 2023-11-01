Плесовских Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Плесовских Иван Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Плесовских Николай Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Плесовских Егор Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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