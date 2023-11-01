Плесовских Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Плесовских Николай Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Плесовских Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно