Пугина Евдокия Никифировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1931
Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пугин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Пугин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Пугин Андрей Иванович
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Шкурина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шкурин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шкурина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шкурин Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно