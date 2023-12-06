Пугина Евдокия Никифировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Евдокия Никифировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1931

Муж: Пугин Андрей Иванович

Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пугин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пугин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пугин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Пугин Андрей Иванович

Бракосочетание
1950

Муж: Шкурин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Шкурина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шкурин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шкурина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шкурин Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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