Киселев Максим Кириллович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселев Максим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
30.03.1922

Дочь: (Киселева) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Киселева Ирина Родионовна

Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии

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