Киселев Максим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1922
Дочь: (Киселева) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Киселева Ирина Родионовна
Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии