Кобзарев Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзарев Алена

Кобзарев Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарев Иван

Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Наталья

Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий

Смерть
Неизвестно