Кобзарев Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарев Иван
Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Наталья
Отец ребёнка: Кобзарев Дмитрий
Смерть
Неизвестно