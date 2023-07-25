Боков Георгий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоков Георгий Маркович

Боков Георгий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Боков Марк Никифорович

Мать: не указана

Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close