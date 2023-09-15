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Богданович Владимир Васильевич

Место рождения

Царичанка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Богданович Василий Иванович

Мать: Богданович Александра Евгеньевна

Царичанка, Дніпропетровська область
Дата рассчитана исходя из точно известных дат в VI и X поколениях рода Богдановичи.
Бракосочетание
Около 1844

Жена: не указана

Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Богданович Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Образование
Около 1847
Днепр, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: Екатеринославская Духовная семинария Служил священником.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Богданович Яков Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданович Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
В Справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год - родился в 1852 году
Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданович Константин Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
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