Богданович Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1826
Дата рассчитана исходя из точно известных дат в VI и X поколениях рода Богдановичи.
Бракосочетание
Около 1844
Жена: не указана
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Богданович Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Образование
Около 1847
Днепр, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: Екатеринославская Духовная семинария Служил священником.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богданович Яков Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданович Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
В Справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год - родился в 1852 году
Рождение ребёнка
1857
Сын: Богданович Константин Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Ивановка-Кох, Коховская волость, Павлоградский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя