Васюкова (Кокорина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова (Кокорина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1983

Сын: Васюков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Васюков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1986

Сын: Васюков Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Васюков Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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