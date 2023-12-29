Васюкова (Кокорина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1983
Сын: Васюков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Васюков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1986
Сын: Васюков Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Васюков Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область