Трейфельдт Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейфельдт Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва

Дата рождения

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983

Отец: не указан

Мать: Губина Наталья Петровна

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.11.2000

Дочь: Иванова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Около 2000
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Место жительства
2022
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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