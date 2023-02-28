Трейфельдт Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983
Отец: не указан
Мать: Губина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
15.11.2000
Дочь: Иванова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Около 2000
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Место жительства
2022
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан