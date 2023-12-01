Куницына Матрена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.
Сын: Куницын Андрон Михайлович
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
Запись № 46 от 08.10.1864 года. Восприемники: казак Кузьма Софронович Куницын, дочь казака Филиппа Стрельникова девица Аграфена. Таинство крещения совершил: священник Карелин и диакон Литвинцев. Осн.:... Показать все
Бракосочетание
До 1864
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
01.07.1891
Дочь: Домашева Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
дата из св-ва о смерти
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Федурина Ефросинья Апрасинья Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куницын Александр Михайлович
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
со слов Марии Никитичны Макаровой (Домашевой) Возможно это Андроник Михайлович Куницын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич
Смерть
Неизвестно