Куницына Матрена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницына Матрена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.

Сын: Куницын Андрон Михайлович

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 46 от 08.10.1864 года. Восприемники: казак Кузьма Софронович Куницын, дочь казака Филиппа Стрельникова девица Аграфена. Таинство крещения совершил: священник Карелин и диакон Литвинцев. Осн.:... Показать все
Бракосочетание
До 1864

Муж: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Куницын Егор Михайлович

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.07.1891

Дочь: Домашева Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
дата из св-ва о смерти
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Федурина Ефросинья Апрасинья Михайловна

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куницын Александр Михайлович

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

со слов Марии Никитичны Макаровой (Домашевой) Возможно это Андроник Михайлович Куницын
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куницын Антон Михайлович

Отец ребёнка: Куницын Михаил Егорович Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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