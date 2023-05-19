Лаврентьева (Лаврентьева) Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дмитриева Параскева
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дмитриева Анисия
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Дмитрий
Смерть
Неизвестно