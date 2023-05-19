Лаврентьева (Лаврентьева) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Лаврентьева) Гликерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дмитриева Параскева

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дмитриева Анисия

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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