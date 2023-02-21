Кондратьев Максим Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1885
Дата смерти13.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Кондратьев Вадим Максимович
Мать ребёнка: Кондратьева Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Константин Максимович
Мать ребёнка: Кондратьева Пелагея Евдокимовна
Смерть
13.11.1943