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Кондратьев Максим Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1885

Дата смерти

13.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Кондратьев Вадим Максимович

Мать ребёнка: Кондратьева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Константин Максимович

Мать ребёнка: Кондратьева Пелагея Евдокимовна

Смерть
13.11.1943
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