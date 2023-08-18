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Логинов Евдоким Парфенов

Место рождения

поч. над Чумовкой Сбегаев, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Логинов Парфен Васильев

Мать: Логинова Федосья Платонова

поч. над Чумовкой Сбегаев, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Чумовкой Сбегаев, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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