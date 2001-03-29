Власюк Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власюк Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2001

Отец: Власюк Владимир Николаевич

Мать: Власюк Марина Григорьевна

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