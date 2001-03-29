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Власюк Екатерина Владимировна
Власюк Екатерина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2001
Пол
Женский
Отец
Власюк Владимир Николаевич
1974 г.р.
Мать
Власюк Марина Григорьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2001
Отец:
Власюк Владимир Николаевич
Мать:
Власюк Марина Григорьевна
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