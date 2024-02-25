Неонилла Федорова
Место рождения
Дата рождения18.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.
Отец: Феодоръ Тереньтiевъ
Мать: Ольга Алексiъева
Родилась в селе Старая Шентала (ныне село Родники). До 1920 г. село являлось центром Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Национальность - мордва
Крещение
20.10.1884 ст.
Крестили в Христо-Рождественской церкви (построена в 1879 г.), села Старая Шентала (ныне село Родники) Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Восприемники: Иванъ Алексiъевъ и Якова Фом... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Беъловъ Адрiан Ефимовъ
Березовка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская губерния, Спасский уезд, Полянская волость, деревня Березовка (Шентала), деревня бывшая владельческая, при речке Ерыкле (дворов 149, жителей 837 по состоянию на 1886 год)
Смерть
Неизвестно