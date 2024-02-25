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Неонилла Федорова

Место рождения

Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1884 ст.

Отец: Феодоръ Тереньтiевъ

Мать: Ольга Алексiъева

Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родилась в селе Старая Шентала (ныне село Родники). До 1920 г. село являлось центром Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Национальность - мордва
Крещение
20.10.1884 ст.
Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестили в Христо-Рождественской церкви (построена в 1879 г.), села Старая Шентала (ныне село Родники) Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Восприемники: Иванъ Алексiъевъ и Якова Фом... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.

Сын: Белов Михаил Адрианович

Отец ребёнка: Беъловъ Адрiан Ефимовъ

Березовка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанская губерния, Спасский уезд, Полянская волость, деревня Березовка (Шентала), деревня бывшая владельческая, при речке Ерыкле (дворов 149, жителей 837 по состоянию на 1886 год)
Смерть
Неизвестно

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